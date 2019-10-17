البرلمان البريطاني يصوت على الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي في 19 تشرين الأول/أكتوبر

أفادت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني الخميس، أن البرلمان البريطاني سيصوت السبت على نص الاتفاق الجديد حول بريكست. وسيعقد مجلس العموم في البرلمان البريطاني في 19 تشرين الأول/أكتوبر، اجتماعًا طارئًا حول بريكست [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]. حيث إنه من دون اتفاق معتمد، سيكون رئيس الوزراء بعد 19 تشرين الأول/أكتوبر، ملزمًا بطلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي يعترض عليه جونسون نفسه. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، صباح اليوم الخميس، عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق حول “بريكست” قبل قمة الاتحاد.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست داعيا البرلمان لدعم الوثيقة السبت المقبل. يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات الخروج عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية