ماكرون يشيد باتفاق بريكست الجديد ويعرب عن ثقته في مصادقة البرلمان البريطاني عليه

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول بريكست يُعد “إيجابياً” ويشكّل “نبأً ساراً”. وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي من بروكسل قبيل جلسة للمجلس الأوروبي، “أنا راض بهذا الاتفاق، لكن يجب أن نبقى حذرين”. وشكر ماكرون المفاوضين، خاصة ميشيل بارنييه، على العمل الذي قاموا به للتوصل لاتفاق جديد حول بريكست. وأعرب ماكرون عن ثقته بأنه ستتم المصادقة على الاتفاق في البرلمان البريطاني. وأردف قائلاً “الاتفاق الجديد يمنحنا اطمئناناً حول النقاط، التي كانت تقلقنا ويسمح بالحفاظ على الحدود الإيرلندية وعلى اتفاقات تم التوصل إليها، كما يؤمن حماية السوق المشتركة”.

هذا ومن المنتظر، أن يصوت النواب البريطانيون، يوم السبت المقبل، على الاتفاق للمصادقة عليه أو رفضه. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، صباح = الخميس، عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق حول “بريكست” قبل قمة الاتحاد. وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست، داعيا البرلمان لدعم الوثيقة، يوم السبت المقبل. يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسمياً بمفاوضات الخروج عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية