مجلس الأمن الروسي: العملية التركية في شمال سوريا لن تدوم طويلاً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 15:26

مجلس الأمن الروسي: العملية التركية في شمال سوريا لن تدوم طويلاً (سبوتنيك)

منذ 33 mins 17 October، 2019
أخبار موقع المنار

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