المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة في منطقة السياج جنوب قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 15:26
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لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن اسقاط طائرة مسيرة في منطقة السياج جنوب قطاع #غزة
منذ 38 mins
17 October، 2019
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