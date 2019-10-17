الجراح: 20 سنتا باليوم على WhatsApp Call أقرت في مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها بداية 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 15:26

الجراح: 20 سنتا باليوم على WhatsApp Call أقرت في مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها بداية 2020

منذ 1 ساعة 17 October، 2019
الجراح
لبنان

اكد وزير الاعلام جمال الجراح، ان 20 سنتا باليوم على WhatsApp Call أي على التخابر عبر الواتساب أقرت في مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها في 01-01-2020.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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