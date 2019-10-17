الجراح: 20 سنتا باليوم على WhatsApp Call أقرت في مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها بداية 2020

الموسوي: رفضنا رسم الزيادة على مكالمات الواتساب

غرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي عبر “تويتر” بالقول: “‏اخواننا واخواتنا واهلنا جميعا، ولكل اللبنانيين، ارجو عدم التعجل بالحكم على الامور، ولعلمكم ان وزراءنا لم يوافقوا على فرض رسم 20 سنتا على مكالمات الواتساب، بل ان الحزب ابلغ رفضه الامر بشكل رسمي فاقتضى التوضيح”.