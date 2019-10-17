تنظيف المجاري والأقنية من الحازمية الى الحدود ومن البقاع الغربي الى مرجعيون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 12:58

تنظيف المجاري والأقنية من الحازمية الى الحدود ومن البقاع الغربي الى مرجعيون

منذ 1 ساعة 17 October، 2019
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لبنان

يتواصل العمل بوتيرة متسارعة على تنظيف واسع لكل المجاري المائية والاقنية والسواقي بدءا من منطقة الحازمية وصولا الى منطقة الحدود اللبنانية – السورية ومنها الى منطقة مرجعيون مرورا بمنطقة البقاع الغربي – راشيا وحاصبيا وذلك بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.

يشار الى ان أعمال التنظيف تتم على الرغم من انتهاء العقد التشغيلي السنوي للورش المتعهدة منذ شهرين، بتكليف خاص من الوزير فنيانوس الذي يهدف الى التسريع في انجاز عملية التنظيف استباقا لهطول الامطار واستعدادا لفصل الشتاء ومنعا لأية فيضانات مائية على طول الطريق الدولية بيروت – دمشق وصولا الى الحدود اللبنانية – الجنوبية في مرجعيون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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