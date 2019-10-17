القاضي صوان أحال 37 متهما أمام العسكرية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان اليوم، خمسة قرارات إتهامية في جرائم ارهابية أحال بموجبها 37 متهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

إتهم في القرار الاول اللبناني إبراهيم عواد سمراني وخمسة من رفاقه، خمسة بجرم الإنتماء الى “مجموعة أسامة منصور” والقتال ضد الجيش في طرابلس سندا الى المواد 335 و549 و549/201 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و المادة72 أسلحة وذخائر.

وإتهم في القرار الثاني، السوري خضر خالد صطوف وخمسة عشر من رفاقه بجرم الإنتماء الى “جبهة النصرة” والمشاركة في القتال في معركة عرسال 2014 ضد الجيش اللبناني سندا الى المواد المذكورة اعلاه اضافة الى 569 و733 عقوبات و143 و144 قضاء عسكري.

وفي القرار الثالث،اتهم صوان السوري عايد تركي الحمام و ثمانية من رفاقه بجرم الإنتماء الى “جبهة النصرة” والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 و المادة 72 أسلحة وذخائر.

واتهم في القرار الرابع السوري عبد الكريم محمود علي بجرم الإنتماء الى “تنظيم داعش” والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم في القرار الخامس الفلسطيني صادق قهار سيد وأربعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى مجموعة مسلحة داخل مخيم عين الحلوه والقتال ضد الفصائل الفلسطينية الأخرى في المخيم وإطلاق النار في الهواء سندا الى المواد المذكورة أعلاه، إضافة الى المادة الوحيدة في قانون 71/2016.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام