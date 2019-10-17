السجن 12عاما لـداغستاني قاتل في صفوف تنظيم إرهابي في سوريا

حكمت المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية في روسيا الخميس، على مواطن من داغستان يدعى عبد الجبار كوربانوف، بالسجن 12 عاماً لارتباطه بتنظيم إرهابي في سوريا. وقال المتحدث باسم المحكمة للصحفيين أن كوربانوف احتجز في تشرين الأول/أكتوبر 2018، مضيفاً أن ” المحكمة قد أقرت أن كوربانوف مذنب، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة “، ولم يدخل الحكم بعد حيز التنفيذ القانوني. ووجدت المحكمة أن كوربانوف انضم في آب/أغسطس-أيلول/سبتمبر 2017، إلى منظمة إرهابية وجماعة مسلحة غير قانونية. ووفقا للمحققين، شارك في حماية الأراضي التي تسيطر عليها المنظمة الإرهابية، في ضواحي مدينة أطمة في محافظه اللاذقية السورية. كما أشارت المحكمة إلى أنه شارك في الأعمال القتالية في محافظة حماة.

يذكر في سياق متصل أن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الكسندر بورتنيكوف، كان قد أكد الأربعاء، أن الأمن الروسي كشف عن اكثر من 5.5 ألف مواطن روسي، غادروا إلى الخارج للقتال إلى جانب الإرهابيين الدوليين. وأضاف أنه “تم القبض على 32 ومحاكمة 224 من بين 337 مسلحا عادوا إلى البلاد. بالنسبة للباقيين، يتم جمع الأدلة “.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية