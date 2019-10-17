روسيا ترصد 18 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 16 خرقا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 16 خرقا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرة لها على موقعها الرسمي: “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 18 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حلب (5) وإدلب (4) واللاذقية (5) وحماة (4) ، بينما رصد الجانب التركي 16 خرقا، وذلك في محافظات وحماة (3) وإدلب (9) وحلب (2) واللاذقية (2)”.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة ، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.475 طن إلى أهالي بلدة سنجار بريف إدلب. هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2225 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3655.7785 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية