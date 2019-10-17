وزير الخارجية العراقي لنظيره الفرنسي: يجب العمل على انهاء تواجد المقاتلين العرب والاجانب في سوريا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2019 - 12:58

وزير الخارجية العراقي لنظيره الفرنسي: يجب العمل على انهاء تواجد المقاتلين العرب والاجانب في سوريا (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 17 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة