وزير الخارجية العراقي عقب لقائه نظيره الفرنسي: ناقشنا بشكل مكثف الوضع في سوريا والجهود الفرنسية منصبة لحل مشكلة الارهابيين من “داعش” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 12:58
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الخارجية الأميركية: توقيف مواطنين أميركيين 2 في إقليم جيانغسو شرق الصين دون تحديد سبب توقيفهما
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
وزير الخارجية العراقي عقب لقائه نظيره الفرنسي: ناقشنا بشكل مكثف الوضع في سوريا والجهود الفرنسية منصبة لحل مشكلة الارهابيين من “داعش” (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
17 October، 2019
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