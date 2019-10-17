عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أن أكثر من ألف شخص قد عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. هذا وذكر المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1100 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 453 لاجئا (136 امرأة و231 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 647 أشخاص (194 امرأة و330 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

هذا وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية منذ يوم 18 تموز/يوليو عام 2018 قد بلغ 439 ألف شخص، منهم أكثر من 139.5 ألف شخص من لبنان وما يقرب من 300 ألف شخص من الأردن. هذا وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 32 عبوة قابلة للانفجار.