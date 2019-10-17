لاريجاني: الكثير من الدول ترغب بالتعاون الاقتصادي مع ايران

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني علي لاريجاني أن الكثير من الدول ترغب بالتعاون الاقتصادي مع ايران. وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الأربعاء في مطار “مهراباد” بطهران حين عودته من بلغراد في ختام اجتماع الدورة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي، قال لاريجاني، “لقد بدا ان الكثير من مسؤولي الدول المشاركة في الاجتماع كانوا مستائين من عدم وفاء اميركا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، واعربوا عن رغبتهم بالتعاون الاقتصادي مع ايران ولكن من المحتمل ان يكون اسلوب العمل مختلفاً”.

واضاف “لقد كانوا يرغبون أن يطلعوا على مواقف ايران ووجهات نظرها حول بعض القضايا والأحداث الحاصلة في المنطقة ومنها العراق وسوريا.” كما أشار لاريجاني إلى لقاءاته مع كبار المسؤولين في صربيان والمحادثات التي اجراها معهم حول مختلف القضايا ومنها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار الى أن الرئيس الصربي سيقوم بزيارة الى طهران الشهر القادم، معرباً عن أمله بأن توفر الزيارة السبل المناسبة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ونوّه الى القضايا المختلفة التي جرى بحثها خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والتي نظمت تحت شعار كيفية العمل بالالتزامات الدولية واحترام استقلال الدول خاصة، لافتاً إلى أن “الكثير من الدول انتقدت سلوكيات اميركا في النظام الدولي واجراءاتها الفوضوية”. كما لفت لاريجاني إلى الكثير من اللقاءات التي اجراها مع نظرائه ومندوبي الدول الأخرى المشاركة في الاجتماع، والتي تناولت قضايا التعاون الثنائي إضافة الى الأمور والقضايا الراهنة في مختلف الأصعدة الاقليمية والدولية.

المصدر: ارنا