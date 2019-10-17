إقفال باب الترشيحات في دوائر سراي النبطية للانتخابات البلدية والاختيارية

أقفل منتصف ليل الأربعاء – الخميس باب الترشيحات في دوائر سراي النبطية للانتخابات البلدية والاختيارية في 4 بلدات في قضاء النبطية وهي بلدات: حاروف، زوطر الغربية، عربصاليم، وكفرصير.

وبلغ عدد المرشحين 107 مرشحين كالتالي:

19 مرشحا في بلدة حاروف سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي.

23 مرشحا في بلدة عربصاليم سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي.

31 مرشحا في بلدة كفرصير سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي.

25 مرشحا في بلدة زوطر الغربية سيتنافسون على 12 مقعدا في المجلس البلدي.

8 مرشحين في بلدة كفرصير سيتنافسون على 3 مراكز لمنصب مختار.

ومرشح واحد لعضو اختياري في كفرصير لمركز 3 اعضاء.

اما المرشحتان للانتخابات فهما غدير محمد سبيتي (كفرصير) ورنا محمود عياش (حاروف).

المصدر: وكالات