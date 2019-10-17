إقفال باب الترشيحات في دوائر سراي النبطية للانتخابات البلدية والاختيارية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2019 - 10:12

إقفال باب الترشيحات في دوائر سراي النبطية للانتخابات البلدية والاختيارية

منذ 51 mins 17 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

أقفل منتصف ليل الأربعاء – الخميس باب الترشيحات في دوائر سراي النبطية للانتخابات البلدية والاختيارية في 4 بلدات في قضاء النبطية وهي بلدات: حاروف، زوطر الغربية، عربصاليم، وكفرصير.

وبلغ عدد المرشحين 107 مرشحين كالتالي:
19 مرشحا في بلدة حاروف سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي.
23 مرشحا في بلدة عربصاليم سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي.
31 مرشحا في بلدة كفرصير سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي.
25 مرشحا في بلدة زوطر الغربية سيتنافسون على 12 مقعدا في المجلس البلدي.
8 مرشحين في بلدة كفرصير سيتنافسون على 3 مراكز لمنصب مختار.
ومرشح واحد لعضو اختياري في كفرصير لمركز 3 اعضاء.
اما المرشحتان للانتخابات فهما غدير محمد سبيتي (كفرصير) ورنا محمود عياش (حاروف).

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

وزارة الداخلية اللبنانية

اقفال باب الترشيح للانتخابات البلدية الفرعية في قضاءي صيدا وجزين على 153 مرشحا

أقفل باب الترشيح للانتخابات البلدية الفرعية في الجنوب في قضاءي صيدا وجزين عند الثانية عشرة منتصف ليل الاربعاء، على 107 مرشحين في قضاء صيدا و46 في قضاء جزين. ووفق الاصول القانونية المتبعة تبدأ اليوم عملية استقبال المرشحين الذين حسموا قرارهم بالتراجع والانسحاب من الانتخابات، والتي تستمر حتى منتصف ليل يوم ...