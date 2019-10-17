الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم “داعش” الهاربين من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، اعتقال عدد من عناصر تنظيم “داعش” الهاربين من سوريا داخل الأراضي العراقية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إن “الوزير نجاح الشمري تفقد الأربعاء، يرافقه وزير الهجرة والمهجرين ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، قيادة عمليات الأنبار والجزيرة ونينوى، واطلع على انتشار القطعات ضمن قواطع عمليات تلك القطعات”.

وأضاف، أنه “ألقي القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش الفارين من المعسكرات في سوريا، إلى داخل الأراضي العراقية”.

وأكد الوزير العراقي استمرار عمليات ملاحقة المتسللين داخل أراضي العراق، مشددا على ضرورة تحصين المواضع الدفاعية في الشريط الحدودي لمنع تسلل هذه العناصر إلى داخل الأراضي العراقية”.

المصدر: وكالات