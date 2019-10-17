نيبينزيا: بوتين وأردوغان سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها ستناقش خلال لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال نيبينزيا للصحفيين الأربعاء: “تعلمون أن الرئيس بوتين على تواصل مع الرئيس أردوغان، لقد تحدثا سابقا وتحدثا اليوم، وسيزور الرئيس أردوغان موسكو قريبا”.

وأضاف: “بالطبع، هذه المسألة ستتم مناقشتها هناك، الطرف التركي يقول لنا بأنهم سيحترمون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والهدف النهائي هو الحصول على ضمانات”.

والثلاثاء، أكد الرئيسان الروسي والتركي، خلال اتصال هاتفي، التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وأردوغان، شددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي وجه دعوة لأردوغان لزيارة روسيا في الأيام القادمة، مؤكدا أن الرئيس التركي قبل الدعوة.

المصدر: وكالات