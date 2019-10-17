التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 10:14

التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 17 October، 2019
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