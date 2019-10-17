التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2019 - 10:14
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الرئاسة التركية: أردوغان يزور موسكو في 22 من الشهر الحالي لبحث الملف السوري مع نظيره الروسي
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وزير الخارجية الباكستاني محمود قرشي: مباحثاتنا مع ايران والسعودية كانت مشجعة والرد الذي تلقيناه فيهما فاق توقعاتنا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تفاوضت بشأن إرسال قوات أمريكية إلى السعودية، والسعوديون سيدفعون مقابل ذلك
مجلس النواب الأميركي يصوّت بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يندد بقرار الرئيس ترامب سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا
رئيسة مجلس النواب الأميركي: ترامب إنفجر غضبا خلال الاجتماع مع قادة الكونغرس حول الوضع في سوريا والعملية التركية
مساعد وزير الخارجية الإيراني: إيران مصممة على اتخاذ الخطوات التالية لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي
إيران تزيح الستار عن أول طائرة نفاثة للتدريب محلية الصنع بالكامل تحمل إسم "ياسين"
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي: اليوم وبهذا الإنجاز المتمثل بصنع طائرة "ياسين" اكتملت حلقة احتياجاتنا التدريبية
قائد القوة الجوية للجيش الإيراني: الطائرة "ياسين" تمتلك مواصفات عالمية لتأمين احتياجات قوتنا الجوية
السعودية: مقتل 35 شخصا من جنسيات عربية وآسيوية بعد اصطدام حافلتهم بجرافة في منطقة المدينة المنورة
رئيس إقليم كاتالونيا يدعو الى وقف فوري للمواجهات العنيفة بين المحتجين والشرطة في برشلونة
الخارجية الأميركية: توقيف مواطنين أميركيين 2 في إقليم جيانغسو شرق الصين دون تحديد سبب توقيفهما
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
التحكم المروري: قتيل و11 جريحا في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
17 October، 2019
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