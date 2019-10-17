مجلس النواب الأمريكي يدين قرار ترامب الانسحاب من شمال سوريا

تبنى مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروعا، يدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ 354 صوتا مقابل 60 صوتا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، النائب إيليوت إينغل، الذي قدم مشروع القرار هذا، “إننا نوضح اليوم أن الكونغرس هو فرع مساو للسلطة ولا نريد أن تكون لنا أي علاقة بهذه السياسات الكارثية”، وذلك في إشارة إلى قرار الانسحاب من شمال سوريا.

يشار إلى أن القرار الذي وافق عليه مجلس النواب لا ينص على أي إجراءات أو خطوات، ويأتي بمثابة تعبير عن موقف مجلس النواب فقط.

وجاء ذلك عشية الاجتماع المتوقع بين قادة الكونغرس والرئيس ترامب لمناقشة العملية التركية بشمال سوريا، وكذلك قبل ساعات من اللقاء المتوقع لنائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي من المتوقع أن يدعوا خلاله الرئيس التركي إلى إعلان وقف إطلاق النار.

المصدر: نيويورك تايمز