أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 17-10-2019

النهار

أيام حاسمة للموازنة والحريري يعطّل الألغام

المبادرات الشعبية تخفّف نقمة الطبيعة وتقصير الدولة لبنانيون وفلسطينيون هبّوا للمساعدة

الأخبار

زيادة الضرائب على الاتصالات والبنزين والدخان… ولا مسّ بالأثرياء

البحث عن «مفتعلي الحرائق»: لا منهجية في التحقيق ولا وجود لخبرات

العدوّ مُستمرّ في قضم أراضٍ: أمر واقع قبل التفاوض على البحر!

اللواء

تمديد جلسات مجلس الوزراء: الموازنة قبل الإثنين أو خراب البصرة!

رؤساء الحكومات: إنتقاد حاد لباسيل.. 8 آذار الى دمشق قريبًا

الديار

الإصلاحات تسقط أمام الإمتيازات… لبنان دخلّ مرحلة حرجة ماليًا

اللبنانيون على موعد مع الضرائب وإحتمال خفض تصنيف لبنان يتزايد

الجمهورية

الحكومة المأزومة تدخل هدنة الموازنة

مكونات الحكومة تصدّعها.. والموازنة تقترب.. ونصائح بتجنب السقوط

البناء

الحكومة لتسويات حارّة في ملفات الموازنة… وتجاذب بارد حول العلاقة مع سوريا

أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل… ومساعٍ روسية للقاء أمني تركي سوري في سوتشي

الجيش السوري في عين العرب ومطار الطبقة… والأميركيّ أتمّ انسحابه

المصدر: صحف