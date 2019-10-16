الجيش السوري يدخل إلى مدينة عين العرب بريف حلب ويوسع نطاق انتشاره شمال غرب الحسكة

دخل الجيش السوري مساء اليوم إلى مدينة عين العرب الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي فيما وسع نطاق انتشاره في قرى وبلدات ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وذلك انطلاقاً من واجبه بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش دخلت مدينة عين العرب الحدودية في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة حلب وسط ترحيب الأهالي الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل النظام التركي.

وفي الحسكة أفادت سانا من محيط تل تمر بأن وحدات الجيش دخلت عدة قرى جديدة بريف البلدة الشمالي الغربي موسعة محور تواجدها على امتداد 15 كم في قرى الأربعين وليلان والعامرية والطويلة وصولاً إلى قرية الأهراس وبلدة المناجير. وأشارت إلى أن وحدات الجيش تواصل انتشارها في باقي القرى والبلدات بريف بلدة تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة وتقوم بعمليات التثبيت في هذه القرى والانطلاق لاستكمال انتشارها في كامل ريف المحافظة ومواجهة العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية.

ودخلت وحدات من الجيش السوري أول أمس بلدة تل تمر وصوامع الأغيبش فيها بريف الحسكة ومدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة في إطار ممارسة واجبها بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية حيث شهدت جميع المناطق التي انتشر فيها الجيش تجمعات شعبية ومسيرات حاشدة ترحيبا به لحمايتها من أطماع أردوغان وجرائم مرتزقته.

المصدر: وكالة سانا