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October 16 2019 - 22:26

دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن تحث تركيا على وضع حد للعدوان التركي في سوريا

منذ 42 mins 16 October، 2019
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي - الامم المتحدة

حث مندوبو الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تركيا على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا، على الفور. وقال رئيس البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة، كريستوفر هوسغين: “بالنيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الخمسة في مجلس الأمن [بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا] وإستونيا، أود أن أقول: يدين أعضاء الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، ويحثون تركيا على وضع حد لها”.

هذا وتقدمت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا، أمس الثلاثاء، بطلب، في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع حول العملية التركية شمالي سوريا، يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: سبوتنيك

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