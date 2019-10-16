سانا : وحدات من الجيش العربي السوري تدخل إلى مدينة عين العرب الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 22:26

سانا : وحدات من الجيش العربي السوري تدخل إلى مدينة عين العرب الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي

منذ 1 ساعة 16 October، 2019
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