متحدث القوات المسلحة اليمنية: دول العدوان تشن اكثر من 30 غارة جوية اغلبها على مديريتي حرض وحيران بمحافظة #حجة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 20:56

متحدث القوات المسلحة اليمنية: دول العدوان تشن اكثر من 30 غارة جوية اغلبها على مديريتي حرض وحيران بمحافظة #حجة

منذ 21 mins 16 October، 2019
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