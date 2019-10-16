متحدث القوات المسلحة اليمنية: دول العدوان تشن اكثر من 30 غارة جوية اغلبها على مديريتي حرض وحيران بمحافظة #حجة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 20:56
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تفاوضت بشأن إرسال قوات أمريكية إلى السعودية، والسعوديون سيدفعون مقابل ذلك
المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية تولسي غابارد تتهم المسؤولين الأمريكيين باستخدام تنظيم "القاعدة" في محاربة دمشق
زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفيليبين والسلطات تطمئن إلى عدم وجود خطر تسونامي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
متحدث القوات المسلحة اليمنية: دول العدوان تشن اكثر من 30 غارة جوية اغلبها على مديريتي حرض وحيران بمحافظة #حجة
منذ 21 mins
16 October، 2019
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