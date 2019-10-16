الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: تم إقرار إصلاحات مهمة وإلغاء ودمج بعض المرافق العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 22:26

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: تم إقرار إصلاحات مهمة وإلغاء ودمج بعض المرافق العامة

منذ 59 mins 16 October، 2019
الجراح
لبنان

اشار وزير الاعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء الى انه “تم إقرار إصلاحات مهمة فصدر رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد وتم إلغاء ودمج بعض المرافق العامة وتركيب “سكانرز” اضافية على الحدود”

اضاف: “تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بإحصاء اضرار الحرائق كما ان وزارة العدل ستفتح تحقيقا بما جرى وطلب تقديم تقرير من وزارتي الداخلية والدفاع”.

وتابع: “توجه دولة الرئيس الحريري والوزراء بالشكر الى الدول التي وقفت الى جانب لبنان خلال الحرائق التي واجهها وعلى جهودهم وطبعا كل الشكر للمواطنين وللأجهزة الأمنية والدفاع المدني والشكر للاعلاميين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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