تونس: حزب القروي يؤكد أنه لن يقدم طعنا بنتائج الانتخابات الرئاسية وأنه ينحني “لإرادة الشعب”

قرر نبيل القروي عدم تقديم طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها أمام منافسه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي من المنتظر أن يؤدي القسم نهاية الشهر الحالي.

وقالت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم حزب القروي “قلب تونس”، اليوم الأربعاء، إن “الحزب ونبيل القروي لن يقدما طعنا في نتائج الانتخابات الرئاسية، لا يمكن إلا الانحناء لإرادة الشعب”.

وتنتهي آجال تقديم الطعون، اليوم، وعندها تراسل هيئة الانتخابات رئيس مجلس النواب بالنيابة لتعلمه بالنتائج النهائية.

من جهتها، أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بأن الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيتم يوم الخميس 17 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس (11 بتوقيت غرينيتش).

هذا، وبات قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا لتونس بـ72.71 في المئة من الأصوات، بحسب النتائج الأولية التي أعلنت الاثنين، فيما جمع القروي 27.29 في المئة.

المصدر: وكالات