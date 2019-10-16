لو دريان يتوجه إلى العراق لمناقشة محاكمة “الدواعش” في بغداد

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أنه سيتوجه إلى العراق “قريبا”، لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة عناصر “داعش” المحتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” في سوريا.

وقال لودريان في مقابلة مع تلفزيون “بي. إف. إم.”، إن “الموضوع الذي سيجري بحثه مع الحكومة العراقية هو إيجاد نظام قضائي يمكنه محاكمة كل هؤلاء المقاتلين، بمن في ذلك الفرنسيون”، في إشارة إلى مقاتلي “داعش” المحتجزين في معسكرات يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وأضاف، أنه “سيتوجه إلى العراق لأن من الضروري تقديم الدعم لبغداد المعرضة لخطر عودة التنظيم المتشدد من جديد لممارسة أنشطته الإرهابية في شمال غرب البلاد”.

من جهتهم، قال دبلوماسيون ومسؤولون إن “دولا أوروبية تحاول التوصل سريعا إلى خطة لنقل الآلاف من مقاتلي داعش الأجانب من مخيمات سورية محتجزين فيها إلى العراق، عقب إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا، وبروز خطر فرار المسلحين أو عودتهم إلى بلدانهم”.

المصدر: وكالات