فرنسا تعوّل على روسيا بمكافحة “داعش” في سوريا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن باريس ترى في روسيا عنصرا رئيسا في جهود محاربة تنظيم “داعش” في سوريا مع انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

ودعا لودريان، في حديث لقناة BFM الفرنسية اليوم الأربعاء، أعضاء التحالف الدولي ضد “داعش” إلى إعادة ترتيب صفوفهم في ظل تنازل الولايات المتحدة عن دورها المتقدم في المنطقة، مشيرا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا يدفع الدول الأوروبية إلى مراجعة تحالفها الإقليمي مع واشنطن.

وقال إن باريس في هذه الظروف “تنظر الآن إلى روسيا على وجه الخصوص”، لافتا إلى وجود مصالح مشتركة بين الدولتين في دحر “داعش” في الأراضي السورية.

وشدد لودريان على أن أمن فرنسا على المحك في ظل الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، محذرا من أن العملية التي شنتها أنقرة قد تفتح الباب لانتعاش”داعش”، وخاصة أن آلاف المتطرفين المحتجزين لدى الأكراد يستطيعون استغلال الفوضى القائمة والهروب.

المصدر: وكالات