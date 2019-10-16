ابرز التطورات اليمنية اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 19:24

ابرز التطورات اليمنية اليوم

منذ 14 mins 16 October، 2019
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اليمن - عربي وإقليمي
-تعز: مجاهدو الجيش اليمني واللجان يغيرون على مواقع لمرتزقة العدوان في مفرق الوازعية مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم

-الجوف: تدمير آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف ومصرع وجرح من عليها

-وكيل محافظة الحديدة علي قشر: مازلنا نأمل أن تعي قوى التحالف الكوارث التي تسببت بها في اليمن وخاصة الأمراض المزمنة

-وكيل محافظة الحديدة: 120 منشأة في طريقها إلى الاقفال بسبب أزمة المشتقات النفطية

-وكيل محافظة الحديدة يعلن وفاة عدد من المرضى بسبب احتجاز العدوان لسفن النفط

-العدوان والمرتزقة ينهبون نفط شركة صافر

المصدر: المسيرة

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