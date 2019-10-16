ابرز التطورات اليمنية اليوم

-تعز: مجاهدو الجيش اليمني واللجان يغيرون على مواقع لمرتزقة العدوان في مفرق الوازعية مخلفين قتلى وجرحى في صفوفهم

-الجوف: تدمير آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف ومصرع وجرح من عليها

-وكيل محافظة الحديدة علي قشر: مازلنا نأمل أن تعي قوى التحالف الكوارث التي تسببت بها في اليمن وخاصة الأمراض المزمنة