المتحدث باسم الحكومة الايرانية: اي تفاوض مع اميركا لن يحدث في ظل الحظر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 19:24

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: اي تفاوض مع اميركا لن يحدث في ظل الحظر

منذ 29 mins 16 October، 2019
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