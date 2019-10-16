غراهام: أردوغان وعد ترامب بالابتعاد عن عين العرب لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 19:24

غراهام: أردوغان وعد ترامب بالابتعاد عن عين العرب لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا

منذ 8 mins 16 October، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وعد نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الحملة التركية الجديدة شمال سوريا لن تشمل مدينة عين العرب “كوباني”.

وقال غراهام على حسابه في “تويتر”: “شاركت في مكالمة هاتفية جرت أمس بين الرئيسين أردوغان وترامب، حيث تلقى الرئيس ترامب التزاما من الرئيس التركي بالابتعاد عن منطقة كوباني لتفادي مزيد من التصعيد في سوريا”.

وشدد السيناتور الجمهوري على أنه إذا واصلت القوات التركية تحركاتها لإحكام سيطرتها على المناطق المحيطة بالمدينة السورية الحدودية، فإنه سيعتبر ذلك خرقا من قبل أردوغان لوعده وتصعيدا خطيرا، مضيفا: “أنا على قناعة تامة بأن الكونغرس والإدارة الأمريكية سيلاحقان أردوغان شخصيا على أي فظائع سترتكب في كوباني وحولها”.

ونصح غراهام أنقرة بوقف هجومها على شمال شرقي سوريا، ما لم تدمر علاقاتها مع واشنطن بالكامل.

المصدر: وكالات

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