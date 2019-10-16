ترامب: لا ضير في حصول سوريا على دعم روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا مانع من أن تتلقى سوريا دعما روسيا.

وقلل الرئيس الأمريكي من شأن الأزمة التي أثارها العدوان التركي على سوريا، مؤكدا أن “واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا”.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن “النزاع القائم هو بين تركيا وسوريا، ولا ضير في أن تساعد روسيا دمشق”، مضيفا في نفس السياق أن “فرض عقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة”.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يتوقع فيه أن يزور نائبه، مايك بنس، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

المصدر: وكالة رويترز