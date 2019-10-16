ترامب: لا ضير في حصول سوريا على دعم روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 16 2019 - 19:24

ترامب: لا ضير في حصول سوريا على دعم روسيا

منذ 1 ساعة 16 October، 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا مانع من أن تتلقى سوريا دعما روسيا.

وقلل الرئيس الأمريكي من شأن الأزمة التي أثارها العدوان التركي على سوريا، مؤكدا أن “واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا”.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن “النزاع القائم هو بين تركيا وسوريا، ولا ضير في أن تساعد روسيا دمشق”، مضيفا في نفس السياق أن “فرض عقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة”.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يتوقع فيه أن يزور نائبه، مايك بنس، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة