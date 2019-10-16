الجيش الايراني: اعداؤنا من خارج المنطقة يشعرون بالهلع من قدراتنا

اكد مساعد القائد العام للجيش الايراني في الشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري إن الاعداء من خارج المنطقة يشعرون بالهلع من قدرات البلاد العسكرية.

واضاف الادميرال سياري، في كلمته خلال مراسم تجديد ميثاق كوادر المنظمة العقيدية – السياسية للجيش مع اهداف الامام الخميني (رض) الراحل، إن جميع البلدان لديها قوات مسلحة تستخدمها في الدفاع عن كيانها في مواجهة التهديدات الخارجية والتنمية الداخلية المستدامة.

وتابع “إن القوة تقسم الى ثلاثة اجزاء صلبة وشبه صلبة وناعمة وان مستوى قدرات شعب ما في الجهوزية لمواجهة التهديدات الاجنبية يتمثل في إرساء الامن الداخلي والحفاظ على التنمية المستدامة للبلاد ورفاهية الشعب وهو ما يشكل القوة الوطنية لبلدما”.

وأكد أن ایران لديها مقومات جيدة في القوة الصلبة وعلى جهوزية كاملة في مجابهة الاعداء حيث بات الاعداء من خارج المنطقة يشعرون بالهلع منها وفي حال القيام بأي تجاوزات تطال حدود البلاد والبدء بالعدوان فإنهم لن يتمكنوا من وضع نهاية لها.

وأكد الادميرال سياري أن الجيش يصمد في مواجهة جميع التهديدات ولن يتخلى عن مواقعه في القوة الصلبة ويحافظ على قدراته الردعية.

واشار الى القوة شبه الصلبة التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى أن الشعب الايراني يذلل جميع العقبات ولن يستسلم في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الاعداء وإن قوة الشعب لها الدور في الصراع وينبغي التركيز عليها.

ونوه الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها قوة ناعمة والتي من أهم مقوماتها العقيدة، “وما دمنا نعمل وفق التعاليم الاسلامية فإننا نتمتع بقوة ناعمة كبيرة”.

المصدر: وكالة فارس