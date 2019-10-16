عسيران: لاجتماع وطني يعيد لبنان الى ما كان عليه منذ خمسين سنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 17:52

عسيران: لاجتماع وطني يعيد لبنان الى ما كان عليه منذ خمسين سنة

منذ 17 mins 16 October، 2019
النائب علي عسيران
لبنان

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح اليوم “ان المكعبات الاسمنتية التي تضعها اسرائيل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة لن تجدي نفعا، ونحن في لبنان نجتمع لنقاوم ونحفظ بلدنا وحدود وطننا وهذا بالتأكيد حقنا المشروع، كما ان عدم ايجاد الحلول للشعب الفلسطيني سيبقي الامور في مجال الاضطراب والصراع، ولقد انتظر ابناء المشرق طويلا ليأتي العرب بالحل ولن يأتي حل طالما القرار دائما لمصلحة اسرائيل”.

ولفت “الى ضرورة ايجاد الحلول الاقتصادية والمالية لاعادة الطمأنينة الى اللبنانيين، وهذا كله يتطلب فلسفة جديدة تعيد التألق الى لبنان وهذه الفلسفة لا تقوم على المحاصصة هنا وهناك، والمطلوب اجتماع وطني لنعيد لبنان الى ما كان عليه منذ خمسين سنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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