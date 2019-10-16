ابي رميا: نسمع سنويا عن خطة لمواجهة الكوارث يا عيب الشوم على هذه الادارة السيئة

اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا، بعد اجتماع لجنة البيئة النيابية، الى انه في كل سنة نتعرض لكوارث، ونحن نسمع سنويا الحديث عن خطة لمواجهة الكوارث، واليوم اعتقد ان هناك كلمة يجب ان نقولها جميعا “يا عيب الشوم” على هذه الادارة السيئة، متسائلا “هل من المعقول انه عام 2010 تم تأمين طائرات واليوم تعطلوا لعدم وجود صيانة، ومن غير المنطقي ان لا يكون هناك اموال لصيانة الطائرات ويكون هناك أموال لصفقة مبنى للاتصالات، كما ان هناك خبراء يقولون ان هذه الطائرات لا تناسب الارض في لبنان”.

واوضح انه يفهم الشعب اللبناني حين يقول انه يائس، مطالبا “أن يكون هناك لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق”، وداعيا “النواب ليكونوا أمام مسؤولياتهم وهناك قانون عن إدارة الكوارث لا بد من تطويره وتحديثه، وقد طالبنا بلجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات المتراكمة على كل المستويات”.

واعتبر ان اندلاع 124 حريقا على مستوى مساحة لبنان يطرح علامات استفهام، وقال: “ندعو الاجهزة الامنية للعب دورها في حال ثبت افتعال الحرائق، والمتابعة أصبحت من مسؤوليتنا كنواب، متمنيا على “المسؤولين في ظل هذا النوع من الأزمات أن لا ندخل في سجالات طائفية ومذهبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام