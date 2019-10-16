قوى الامن: تعميم صورة موقوف بجرائم عدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: -خ. ش. (مواليد عام 1996، فلسطيني) لإقدامه على عدة عمليات سلب ونشل.

وهو مطلوب للقضاء بموجب /34/ مذكرة عدلية بعدة جرائم منها: سطو مسلح، تأليف عصابة سرقة، مخدرات.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام