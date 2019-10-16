الريجي بدأت شراء التبغ جنوبا وضبطت منتجات مهربة في الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 16:22

الريجي بدأت شراء التبغ جنوبا وضبطت منتجات مهربة في الضاحية الجنوبية

منذ 7 mins 16 October، 2019
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لبنان

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” “أن عملية شراء محاصيل التبغ بدأت اليوم الأربعاء في الجنوب، على أن تنطلق في 28 تشرين الأول في الشمال. وسيتم الإعلان لاحقا عن موعد تسلم المحاصيل بقاعا بانتظار جهوزية المحاصيل”.

من جهة أخرى، وفي إطار جهود “الريجي” لمكافحة التهريب، نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها حملة دهم في الضاحية الجنوبية، ضبط بنتيجتها كميات كبيرة من السيجار والتنباك العجمي.

وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية، وسطرت محاضر ضبط في حقهم اودعت القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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