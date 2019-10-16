وزير الاتصالات الإيراني ينفي تعرض البلاد لهجوم سيبراني اميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 16:22
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لبنان: تجدد الحرائق في بعورته ومزرعة الضهر في إقليم الخروب بفعل الرياح القوية
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مراسل المنار: سيتم تسليم الشريط الحدودي مع تركيا من اليعربية والمالكية وعين ديوار إلى القامشلي للجيش السوري مساء اليوم
مراسل المنار: منظمة أطباء بلاد حدود تعلن إخلاء جميع موظفيها من شمال شرق سوريا
أهالي دير الزور ينفذون وقفة جماهيرية عند دوار مطارها العسكري احتفالاً بانتصارات الجيش السوري وتنديداً بالعدوان التركي
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: عمليتنا في سوريا مستمرة بنجاح وكما هو مخطط لها وكل التهديدات لن توقفها
اردوغان: أبلغت الرئيس الأميركي أنّنا لن نتفاوض مع "إرهابيين" ولن نعلن أبداً وقفاً لإطلاق النار شمال سوريا
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يلتقي اليوم مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في أنقرة
البيت الأبيض: نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يلتقي اردوغان الخميس بأنقرة لإقناعه بإعلان وقف فوري لإطلاق النار شمال سوريا
الرئيسان الروسي والتركي يؤكّدان في اتصال هاتفي الالتزام بوحدة الأراضي السورية ومنع التصادم بين الجيشين السوري والتركي
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين دعا نظيره التركي لزيارة روسيا في الأيام المقبلة
وزير الخارجية الروسي: سنساهم في إقامة تعاون بين سوريا وتركيا لضمان أمن الحدود وسنشجع تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد
وزير الخارجية الفرنسي يقول إنّ المخيمات التي تؤوي الإرهابيين شمال شرق سوريا ليست مهددة فعلاً بالعملية العسكرية التركية
الحكومة الكندية تعلق مؤقتاً إصدار تصاريح تصدير معدات عسكرية جديدة إلى تركيا رداً على هجومها شمال سوريا
العدو الصهيوني يعلن عن اعتقال 14 فلسطينياً خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الحكومة الأميركية خرجت من الاتفاق النووي بضغط من السعودية و"إسرائيل"
الشيخ روحاني: سوف نعبر المشاكل الصعبة التي نمر بها ونحن متقدمون رغم كل الضغوط
اليمن: قوى العدوان تستهدف بالقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين بمدينة الدريهمي المحاصرة بالحديدة
غارات لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مزرعة في منطقة رغافة بمديرية مجز في صعدة
المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية تولسي غابارد تتهم المسؤولين الأمريكيين باستخدام تنظيم "القاعدة" في محاربة دمشق
3 قتلى و27 جريحاً في هجوم لحركة طالبان بشاحنة مفخخة قرب مقر للشرطة في إقليم لغمان شرق أفغانستان
مدير مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية: أحبطنا 39 عملية إرهابية بالبلاد وقضينا على 32 إرهابياً واعتقلنا 679 خلال هذا العام
الأمم المتحدة تنهي عمليات حفظ السلام المستمرة منذ 15 عاماً في هايتي وتدعو إلى إنهاء الأزمة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
وزير الاتصالات الإيراني ينفي تعرض البلاد لهجوم سيبراني اميركي
منذ 1 ساعة
16 October، 2019
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