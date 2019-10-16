وزير الاتصالات الإيراني ينفي تعرض البلاد لهجوم سيبراني اميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 16:22

وزير الاتصالات الإيراني ينفي تعرض البلاد لهجوم سيبراني اميركي

منذ 1 ساعة 16 October، 2019
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