وزير الاتصالات الإيراني ينفي تعرض البلاد لهجوم سيبراني اميركي

ما الذي اوصل الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان الى هذه الحالة؟

اعتماد الحكومات سياسة الاقتصاد الريعي لا الاقتصاد المنتج

الفساد وسرقة المال العام

الاثنان معاً عرض النتائج