مرشحة الرئاسة الاميركية غابارد تهاجم إدارة ترامب لدعم القاعدة ومحاولة تغيير النظام السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 16:22

مرشحة الرئاسة الاميركية غابارد تهاجم إدارة ترامب لدعم القاعدة ومحاولة تغيير النظام السوري

منذ 57 mins 16 October، 2019
تولسي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

هاجمت عضو الحزب الديمقراطي تولسي غابارد  إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لدعمها تنظيم  القاعدة الإرهابي وسياسات تغيير النظام في سورية، معتبرة ان ” يد  ترامب ملطخة بالدم مع سياسيين كثر من الحزبين الديموقراطي والجمهوري  الذين دعموا هذه الحرب منذ العام ٢٠١١”.

واعتبرت غابارد في مناظرة بين مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة انها ستحرص على توقف دعم الارهابيين أمثال تنظيم القاعدة و الذين كانوا بمثابة  القوات البرية في عملية تغيير النظام السوري،مضيفة أنها ستنهي “العقوبات الصارمة” على سورية التي اعتبرت إنها تقتل المدنيين .

المصدر: ترجمة موقع المنار

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