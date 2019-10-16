الذهب يرتفع بفعل توترات الخروج البريطاني والإقبال على المخاطرة يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن كانت قد نزلت بحوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التي تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1482.54 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1486.90 دولار للأوقية.

وقال متحدث بريطاني إنه من المقرر استئناف محادثات الخروج من التكتل في بروكسل يوم الأربعاء بعد مفاوضات ”بناءة“ استمرت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وكان ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي قد أوضح خلال اجتماع لوزراء التكتل في لوكسمبورج أنه إذا لم يتسن التوصل لاتفاق يوم الثلاثاء، فسيكون قد فات أوان إرسال أي شيء للقادة للموافقة عليه خلال القمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

المصدر: رويترز