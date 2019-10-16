حركة الشعب: أزمة الحرائق تستدعي إجراء تحقيق لمعرفة المسؤولين ومحاسبتهم

رأت حركة الشعب في بيان اصدرته، “ان الحرائق التي غطت لبنان أمس، تسببت بكارثة وطنية تضاف إلى الكم االكبير من الكوارث التي ينوء لبنان وشعبه تحت وطأتها”.

اضاف البيان: “إن تزامن وقوع هذه الحرائق التي تعدى عددها المئة، والتي غطت لبنان من جنوبه إلى شماله يبعث على الشك في أن أياد مجرمة افتعلت هذه الحرائق. وهذا يستدعي تحركا سريعا وجديا من قبل الجهات القضائية والأجهزة الأمنية المختصة لكشف الحقيقة وملاحقة المجرمين – إذا كانت الحرائق مفتعلة – وإنزال أشد العقوبات بهم”.

وتابع: “إذا كان افتعال هذه الحرائق يقع في دائرة الشك فإن التقصير المتمادي من قبل المسؤولين في هذه الدولة فاقم من حجم الكارثة. وكما في أي حادث يقع تظهر بشكل جلي حقيقة هذه الدولة، حقيقة انهيارها، ومستوى اللامسؤولية لدى المسؤولين كافة. وهذا أيضا يستدعي إجراء تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التقصير ومحاسبتهم”.

وتوجهت الحركة بواجب العزاء لذوي الشهيد سليم ابو مجاهد، كما ثمنت “جهود رجال الدفاع المدني والإطفاء، وكذلك جهود الشباب الذين عملوا على مواجهة الكارثة باللحم الحي وباندفاع يستحق كل التقدير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام