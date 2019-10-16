الطقس في لبنان غدا الخميس غائم مع انخفاض بالحرارة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد في الفترة المسائية.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تكون الاجواء مهيأة خلال النهار لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد.

– الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كلم/س وقد تصل الى 50 كلم/س في الشمال.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام