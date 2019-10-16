شمخاني: نرفض الاعتداء التركي على سوريا وندعو للتوقف فوراً عن أي اجراء من شأنه أن يؤدي لمفاقمة الأزمات في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 14:50

شمخاني: نرفض الاعتداء التركي على سوريا وندعو للتوقف فوراً عن أي اجراء من شأنه أن يؤدي لمفاقمة الأزمات في المنطقة

منذ 40 mins 16 October، 2019
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