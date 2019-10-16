حشود الابعين تتقاطر الى كربلاء المقدسة

تواصل مدينة كربلاء المقدسة استقبال الملايين من الزوار من عراقيين وعرب وإيرانيين وأجانب، استعدادا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية سنوية.

وتدفق الزوار على المدينة معظمهم سيراً على الأقدام خلال الأيام العشرة الماضية.

وقد انتشر في محافظة كربلاء أكثر من ثمانية آلاف موكب خدمي إضافة إلى جهود العتبتين الحسينية والعباسية لتقديم خدمات الطعام والشراب واماكن راحة وخدمات طبية ووقود لحشود الزائرين.

من جهتها كثفت القوات الأمنية إجراءاتها في محافظة كربلاء ومحيطها بهدف حماية الزوار وتأمين سلامتهم.

المصدر: قناة المنار