إستقرار سعر البنزين وانخفاض الديزل اويل وارتفاع قارورة الغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2019 - 13:20

إستقرار سعر البنزين وانخفاض الديزل اويل وارتفاع قارورة الغاز

منذ 27 mins 16 October، 2019
اسعار المحروقات في لبنان
لبنان

إستقر اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان وانخفض سعر صفيحة الديزل اويل 100 ليرة لبنانية، وارتفع سعر قارورة الغاز 400 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حددت بموجبها الحد الاعلى لأسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

–  بنزين 98 اوكتان 25700 ليرة لبنانية

–  بنزين 95 اوكتان 25100 ليرة لبنانية

–  ديزل اويل للمركبات 17900 ليرة لبنانية

–  قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 13100 ليرة لبنانية

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 58,74 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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