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October 16 2019 - 13:20

لبنان يُلملم آثار الحرائق، والخسائر فادحة

منذ 1 ساعة 16 October، 2019
تعليق الدروس اليوم في جامعة بيروت العربية فرع الدبية بسبب الحرائق
لبنان

اُعلن عن اخماد الحرائق التي تجددت صباح اليوم في بلدة مزرعة الضهر في اقليم الخروب، بفعل حركة الرياح القوية التي هبّت. وقد كشف انحسار الحرائق حجم الأضرار التي لحقت بالأحراج والممتلكات في مناطق الشوف. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني والجيش والقوى الأمنية والاهالي عملها للسيطرة على النيران، بالرغم من هطول الامطار.

واوضح الامين العام للهيئة العليا اللاغاثة اللواء محمد خير ان الهيئة جاهزة للكشف على الاضرار الناجمة عن الحرائق مطالبا البلديات في المناطق المنكوبة بتسجيل اسماء المواطنين المتضررين واحصاء الاحراج المحترقة ، ثم تسليم هذه المعطيات الى الهيئة لاحالتها إلى الجيش للكشف الميداني تمهيدا لاقرار التعويضات.

وكان أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس أنَّ موجة الحرائق التي أصابت لبنان تشكل فرصة للدولة لمعالجة الثغرات، داعيا الحكومة والقوى السياسية للتصرف بمسؤولية مع الحدث. وأشاد السيد نصرالله بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية والتضامن بين اللبنانيين، محذرا من إستغلال ما حصل لإثارة الحساسية المذهبية والطائفية.
كلام السيد نصرالله جاء في ختام المجالس العاشورائية التي أقامها حزب الله في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر: قناة المنار

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