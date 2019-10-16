“تويوتا” تدخل عالم السيارات الكهربائية بمركبة متطورة

كشفت “تويوتا” مؤخرا عن سيارة كهربائية بميزات خاصة تجعل منها واحدة من أكثر المركبات الكهربائية تطورا في العالم.

وجاءت LQ بهيكل مميز مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة والخفيفة، مزود بكاميرات تساعد السائق على رؤية كامل محيط السيارة.

وحصلت هذه المركبة على مقصورة مخصصة لـ 4 ركاب، بها واجهة قيادة تعمل باللمس، ومزودة بمساعدات رقمية تمكن السائق من التحكم بالسيارة وتقنياتها عبر الأوامر الصوتية.

لكن الأبرز من ذلك كله، حصلت LQ على نظام قيادة ذاتي يريح السائق تماما من عناء القيادة، ونظام يساعدها عبر الأقمار الصناعية من إيجاد مكان لركنها، بالإضافة إلى نظام خاص لتنقية الهواء في المقصورة، قادر على تنقية ما يعادل ألف لتر من الهواء في الساعة.

المصدر: روسيا اليوم