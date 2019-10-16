اسامة سعد انتقد تقصير الدولة في مواجهة ازمة الحرائق وعدم وجود خطة طوارئ للحد من الكوارث

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية برئاسة أمين سر التجمع ماجد حمدتو، وفضل الله حسونة، وعدنان بلولي.

وتناول اللقاء البحث في المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية، وبخاصة موضوع الحرائق والاغاثة، ودور المجتمع الأهلي والجمعيات والمتطوعين في الاغاثة والمساعدة، كما تتطرق البحث الى النشاطات التي يقوم بها التجمع والتي ساهمت وتساهم بشكل فعلي على المستوى التوعوي كما تساعد على التصدي لمشكلات المجتمع ان على صعيد صيدا او لبنان.

بدوره انتقد سعد تقصير الدولة في استعدادها وعدم وجود خطة طوارئ للحد من الكوارث، كما أشار “الى الفساد المستشري في الدولة والذي طال موضوع صيانة الطائرات والتي كانت ستحد من كوارث الحرائق، التي قضت على المساحات الخضراء”.

ووجه النائب سعد التحية لكل المتطوعين المساهمين في اخماد الحرائق ومساعدة المتضررين واشاد بجهودهم وتضحياتهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام