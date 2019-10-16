غسل اليدين: المسموح والممنوع

أفضل طرق غسل اليدين هي استخدام الماء والصابون، لذا عليك أن تعرف الأساسيات وأهم المعلومات حول القواعد الصحيحة لغسل اليدين.

كثرة غسل اليدين من أفضل الطرق المتبعة لتجنب الإصابة بالمرض ونشره. غسل اليدين لا يتطلب سوى الماء والصابون أو مطهر الأيدي الكحولي، وهو مطهر لا يحتاج إلى الماء.

تعرف على توقيت وكيفية غسل اليدين بشكل صحيح.

توقيت غسل اليدين

بما أنك تصافح الناس وتلامس الأسطح والأشياء طوال اليوم، فإن الجراثيم تتراكم على يديك. في المقابل، قد تصيب نفسك بالعدوى من هذه الجراثيم عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك. على الرغم من أنه من المستحيل الحفاظ على يديك خالية من الجراثيم، فإن غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يساعد في الحد من نقل البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.

اغسل يديك دائمًا قبل ما يلي:

• إعداد الطعام أو تناوله

• علاج الجروح أو إعطاء الدواء أو رعاية المريض أو المصاب

• وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها

اغسل يديك دائمًا بعد ما يلي:

• إعداد الطعام، وخاصة اللحوم أو الدواجن النيئة

• استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات

• لمس أحد الحيوانات أو ألعابها أو سلاسلها أو مخلفاتها

• التمخط أو السعال أو العطس في يديك

• علاج الجروح أو رعاية شخص مريض أو مصاب

• التعامل مع القمامة أو المواد الكيميائية الموجودة بالمنزل أو الحديقة، أو أي شيء يمكن أن يكون ملوثًا، مثل قطعة قماش مستخدمة للتنظيف أو الأحذية المتسخة

• مصافحة الآخرين

وبالإضافة إلى ذلك، اغسل اليدين كلما بدت متخسة.

كيفية غسل يديك

من الأفضل عمومًا غسل اليدين بالماء والصابون. لذا اتبع النصائح البسيطة التالية:

• بلل يديك بالماء الجاري، سواء كان دافئًا أو باردًا.

• ضع الصابون السائل أو قالب أو مسحوق الصابون.

• قم بالترغية جيدًا بالصابون.

• افرك يديك بشدة لمدة 20 ثانية على الأقل. تذكر فرك كافة الأسطح، بما في ذلك ظهر يديك ومعصميك وبين أصابعك وتحت أظافرك.

• اشطف جيدًا.

• جفف يديك بمنشفة نظيفة أو منشفة تستعمل مرة واحدة أو مجفف الهواء.

• إذا كان ذلك ممكنًا، استخدم منشفة أو مرفقك لإغلاق الصنبور.

ضع في اعتبارك أن الصابون المضاد للبكتريا ليس أكثر فاعلية في قتل الجراثيم من الصابون العادي. بل ربما يؤدي استخدام الصابون المضاد للبكتريا إلى تطور بكتريا غير مقاومة للمطهرات المضادة للبكتريا الموجودة بالمنتجات، بل حتى يُصعب القضاء على هذه الجراثيم في المستقبل.

الأطفال بحاجة إلى تنظيف أيديهم أيضًا

ساعد الأطفال على البقاء في صحة جيدة من خلال تشجيعهم على غسل أيديهم بشكل صحيح ومتكرر. اغسل يديك مع طفلك لتوضح كيفية الغسل. لتجنب سرعة الغسل، اقترح غسل اليدين بالصابون للمدة التي تستغرق غناء أغنية “عيد ميلاد سعيد” مرتين. إذا كان طفلك لا يمكن أن تصل إلى الحوض بنفسه، فاحتفظ بمقعد صغير بجواره.

نظافة اليدين أمر مهم خاصة بالنسبة للأطفال الموجودين في مؤسسات رعاية الأطفال. الأطفال الصغار الذين تتم رعايتهم في مجموعات خارج المنزل أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تنتشر بسهولة إلى أفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص المقربين.

تأكد من أن الشخص الذي يعتني بطفلك يؤكد كثيرًا على غسل اليدين. اسأل عما إذا كان يطلب من الأطفال غسل أيديهم عدة مرات في اليوم، وليس فقط قبل وجبات الطعام. لاحظ، أيضًا، ما إذا كان يتم تنظيف مناطق الحفاضات بعد كل استعمال وعما إذا كانت مناطق تناول الطعام وتغيير الحفاضات بعيدة بما يكفي عن بعضها.

طريقة بسيطة للبقاء بصحة جيدة

غسل اليدين لا يستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، لكنه يتضمن مميزات كبيرة من حيث الوقاية من الأمراض. واعتياد هذه العادة البسيطة يمكن أن يكون له دور رئيسي في حماية صحتك.

المصدر: ويب طب