كويكب بحجم “بيغ بن” يمر بالقرب من الأرض اليوم

حذرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” من أن كويكبا بحجم المَعلم الشهير “عمود نيلسون”، يمر بالقرب من الأرض اليوم، الأربعاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويقدر قطر الكويكب الذي يطلق عليه اسم 2019 SR8، بنحو 20 مترا وارتفاعها 44 مترا، وبالنظر إلى هذا التقدير، تعتبر الصخرة الفضائية بنفس حجم “عمود نيلسون” الشهير في لندن.

وسيقترب الكويكب من الأرض بنحو 3 ملايين ميل، وعلى الرغم من أن هذه المسافة تبدو بعيدة، إلا أنها قريبة جدا وفقا للحسابات الفضائية.

وتعرف “ناسا” الأجسام التي تقترب إلى مثل هذه المسافة، باسم “الأجرام القريبة من الأرض” (NEO)، بمعنى أن 2019 SR8 ضمن القائمة.

ولحسن الحظ، ووفقا لوكالة “ناسا”، فإن فرص اصطدام الكويكب بالأرض منخفضة جدا، وأوضحت الوكالة: “لا تعرف ناسا أي كويكب أو مذنب حاليا في مسار تصادمي مع الأرض، وبالتالي فإن احتمال حدوث تصادم ضئيل للغاية”.

وأضافت وكالة الفضاء الأميركية: “في الواقع، أفضل ما نستطيع قوله، إنه من المستبعد أن يضرب جسم كبير كوكب الأرض في أي وقت خلال مئات السنين القادمة”.

المصدر: العربي الجديد