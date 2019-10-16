وزير الصناعة الايراني : تخطينا الحرب الاقتصادية والانتاج سجل نموا ملحوظا

اكد وزير الصناعة والتجارة والمعادن رضا رحماني أن ايران تخطت مرحلة الحرب الاقتصادية والحظر الجائر المفروض، مشيرا الى تحقيق زيادة ملحوظة في الانتاج خلال الستة اشهر الاخيرة.

واوضح رحماني خلال مراسم افتتاح ثلاثة مشاريع صناعية في مدينة دماوند التابعة لطهران أن معظم الصناعات وفي مختلف المجالات وخاصة في قطاع الالمنيوم والسيارات شهدت زيادة في الانتاج خلال 6 شهور فترة 21 مارس/آذار حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019.

وبيّن انه خلال الفترة المذكورة سجل قطاع الصناعات الغذائية نموا بمقدار 15بالمائة والصلب الخام 6.5بالمائة والمنتجات الفولاذية 9.3بالمائة والنحاس 18بالمائة والسيراميك 6.5بالمائة .

المصدر: وكالة انباء فارس